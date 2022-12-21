Північна Македонія минулого року вперше вийшла на Євро. Історичний прорив, який став можливий завдяки тренеру Ігорю Ангеловскі. На чемпіонаті Європи македонці програли всі три матчі групи, зокрема збірній України. Як виявилося, тоді в наших суперників було багато закулісних неприємностей.

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"Нам збрехали, що під час перебування в Бухаресті на період перших матчів Євро-2020 проживання для сімей футболістів оплатила федерація. Але в підсумку гравцям виставили рахунки, які вони мусили покрити зі своєї кишені. А от всякі поважні віп-гості жили за кошт федерації", – розповідає Ангеловскі.

"Уявіть, на прощальний матч Горана Пандева в Амстердамі навіть не покликали його сім'ю. Премії розподіляв сам президент, без капітана Пандева, без тренера. Тому футболісти отримали менше за обіцяні суми, а гроші пішли на покриття боргів федерації", – каже тренер для видання Sport1.

Ангеловскі покинув збірну після Євро-2020, але поділився інсайдами з команди у подальший період. Північна Македонія ще деякий час протрималася на високому рівні. Посіла друге місце в групі у кваліфікації на ЧС-2022, після чого вибила Італію в плей-офф і зупинилася за крок від Мундіалю, програвши Португалії.

"Македонська федерація перетворилася в туристичне агентство. Все руйнується. Замість нормального спарингу команду послали на закритий матч з Саудівською Аравією. Чиновникам важливіше злітати в Дубай і набити літак зайвими людьми, які навіть квитків не мали.

Наша збірна єдина у світі 10 років грає в одній формі, поки інші змінюють дизайн перед кожним великим турніром чи кваліфікацією. До Євро-2020 федерація хотіла оновити футболки, але все провалилося. Та ж форма з 2012 року", – обурюється колишній наставник Північної Македонії.

Збірна України знову зустрінеться з Північною Македонією вже в рамках відбору на Євро-2024. Матчі заплановані на червень і жовтень 2023-го. За поточний рік македонці виграли лише три матчі з 11 – проти Італії та дві перемоги над Гібралтаром. Водночас програли Грузії, Болгарії, Азербайджану та Саудівській Аравії.

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