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"Объясняешь Шевченко, как надо играть?" – экс-одноклубник Малиновского потроллил украинца

12:17 277 Читати українською
"Объясняешь Шевченко, как надо играть?" – экс-одноклубник Малиновского потроллил украинца
Руслан Малиновский / Footboom

Руслан Малиновский стал жертвой троллинга со стороны бывшего одноклубника Дюмерси Ндонгала.

 

Руслан Малиновский в своем Instagram выложил несколько фото с тренировки сборной Украины.

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На одном из них полузащитник жестами что-то объясняет главному тренеру "желто-синих" Андрею Шевченко. В комментариях под постом бывший одноклубник Малиновского Ндонгала спросил: "Объясняешь Шевченко, как надо играть?"

Напомним, сборная Украины встретится с Литвой в матче отбора к Евро-2020 завтра, 7 сентября, а через 3 дня сыграет против Нигерии в товарищеском матче.

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Сборная Украины Литва - Украина Украина Украина Дьюмерси Ндонгала Дьюмерси Ндонгала Андрей Шевченко Андрей Шевченко Руслан Малиновский Руслан Малиновский
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