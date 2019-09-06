"Объясняешь Шевченко, как надо играть?" – экс-одноклубник Малиновского потроллил украинца

Руслан Малиновский стал жертвой троллинга со стороны бывшего одноклубника Дюмерси Ндонгала.

Руслан Малиновский в своем Instagram выложил несколько фото с тренировки сборной Украины.

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На одном из них полузащитник жестами что-то объясняет главному тренеру "желто-синих" Андрею Шевченко. В комментариях под постом бывший одноклубник Малиновского Ндонгала спросил: "Объясняешь Шевченко, как надо играть?"

Напомним, сборная Украины встретится с Литвой в матче отбора к Евро-2020 завтра, 7 сентября, а через 3 дня сыграет против Нигерии в товарищеском матче.

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