Украина готовится к Литве: Коноплянка без кондиций, Ярмоленко берет пример с Роналду, Швед проверяет нового вратаря

Сборная Украины во вторник, 3 сентября, провела премьерный полноценный день вместе в рамках подготовки к матчу отбора Евро-2020 против Литвы. Евгений Коноплянка и довызванный Юрий Панькив впервые потренировались с партнерами. Смотрите видео и атмосферные фото работы наших сборников.

После подъема и завтрака пришла пора для силовых нагрузок. Часть игроков использовала первую половину дня для работы в тренажерном зале под наблюдением тренера по физподготовке Ивана Баштового. В обед сборную Украины пополнил Юрий Панькив – голкипер Александрии, заменивший Дениса Бойко. Восстановление травмированного динамовца требует определенного времени, которого у сборной сейчас маловато, а работать необходимо с тремя вратарями.

Коноплянка в Шахтарі: Зрада філософії та проблема для збірної України, або 4 перестороги найгучнішого трансферу літа

Тренировка стало первой на сборе не только для Панькива, но и для Евгения Коноплянки, улаживавшего дела по подписанию контракта с Шахтером, куда перешел в понедельник на финише трансферного дедлайна. Страж ворот Александрии прибыл в хорошем настроении, да оно и неудивительно – улыбки было заметны и на лице Виктора Цыганкова, который недавно пережил непростые времена с Динамо, и у других игроков. Для Юрия позитивная атмосфера в коллективе Андрея Шевченко – не нова, ведь в июне он уже принял участие в работе главной команды страны. Новичок Селтика Марьян Швед уже успел проверить Панькова в двусторонке, как видно по фото.

Рад приехать в сборную и один из наших легионеров, выступающих в АПЛ. Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко сначала в шутку проверил форму тренера по физподготовке, а потом в стиле Роналду подошел к зеркалу полюбоваться своим прессом, чем несколько смутил Романа Безуса. Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко даже в спортзал заходит не иначе, как с танцами и музыкой.

Перед выездом на вечернюю тренировку в сборников было теоретическое занятие. А уже во время полноценной насыщенной работы на поле НТК им. В. Банникова футболисты выполняли поставленные тренерским штабом задачи в рамках игровых упражнений и серий. Руслан Малиновский провел персональную беседу с главным тренером "сине-желтой" команды. Видимо, что-то активно объяснял про Аталанту и родное для Шевы Кальчо. Послушать о жизни нашего легионера в Италии взялся и Зинченко.

Коноплянка дебютирует за Шахтер за 2 дня до матча сборной Украины – Бурбас

Евгений Коноплянка в разговоре с пресс-атташе национальной команды Александром Гливинским рассказал о своей первой тренировке со сборной в качестве игрока Шахтера. Экс-игрока Шальке спросили, в каких кондициях он находится, ведь тот практически все лето готовился к сезону индивидуально, не участвуя в спаррингах, поэтому страна обеспокоена его физическим состоянием.

"Да не впервой. Я уже закаленный в этом плане. Поэтому буду готов, если понадоблюсь. Да, кондиций, правда, не хватает. Нужно над физикой поработать. Техника не прогуляешь, поэтому нормально все в этом плане. Ну, ничего страшного. Пару дней и все будет замечательно. Решение вопросов с клубом добавляет уверенности? Сто процентов так. Поэтому я сейчас с пустой головой буду получать удовольствие от игры как в сборной, так и клубе", – признался Коно.

Сегодня, 4 сентября, работа сборной Украины станет еще более интенсивной – 25-х вызванных на сбор игроков ждет режим двухразовых тренировок. Подготовка к отборочному матчу Евро-2020 с Литвой набирает обороты. Команду Шевченко, которая сейчас уверенно обходит Сербию, Португалию и других участников своей группы, устроит только победа.