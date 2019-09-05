Украина потеряла Шведа перед матчем с Литвой

Сборная Украины продолжает подготовку к матчу квалификации к Евро-2020 против Литвы.

Сборная Украины провела тренировку в рамках подготовки к матчу квалификации к Евро-2020 против Литвы, информирует официальный сайт УАФ.

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Отмечается, что участие в занятии приняли 23 игрока, кроме Евгения Коноплянки, который сыграл в товарищеском матче Шахтера против Колоса.

Добавим, что на тренировке травмировался Марьян Швед, который повредил приводящую мышцу и уже покинул расположение сборной.

Таким образом, в Литву "желто-синие" отправятся с 24 игроками. Напомним, матч квалификации к Евро-2020 против Литвы состоится 7 сентября, начало в 19:00.

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