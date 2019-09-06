"Пояснюєш Шевченку, як треба грати?" – екс-одноклубник Маліновського потролив українця

Руслана Маліновський став жертвою тролингу з боку колишнього одноклубника Дьємерсі Ндонгали.

Руслан Маліновський у своєму Instagram виклав декілька фото з тренування збірної України.

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На одному з них півзахисник жестами щось пояснює головному тренеру "жовто-синіх" Андрію Шевченку. В коментарях під дописом колишній одноклубник Маліновського Ндонгала запитав: "Пояснюєш Шевченку, як треба грати?"

Нагадаємо, збірна України зустрінеться з Литвою у матчі відбору до Євро-2020 завтра, 7-го вересня, а через 3 дні зіграє проти Нігерії у товариському матчі.

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