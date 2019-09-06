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"Пояснюєш Шевченку, як треба грати?" – екс-одноклубник Маліновського потролив українця

12:16 34 Читать на русском
"Пояснюєш Шевченку, як треба грати?" – екс-одноклубник Маліновського потролив українця
Руслан Маліновський / Footboom

Руслана Маліновський став жертвою тролингу з боку колишнього одноклубника Дьємерсі Ндонгали.

 

Руслан Маліновський у своєму Instagram виклав декілька фото з тренування збірної України.

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На одному з них півзахисник жестами щось пояснює головному тренеру "жовто-синіх" Андрію Шевченку. В коментарях під дописом колишній одноклубник Маліновського Ндонгала запитав: "Пояснюєш Шевченку, як треба грати?"

Нагадаємо, збірна України зустрінеться з Литвою у матчі відбору до Євро-2020 завтра, 7-го вересня, а через 3 дні зіграє проти Нігерії у товариському матчі.

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Дюмерсі Ндонгала Дюмерсі Ндонгала Андрій Шевченко Андрій Шевченко Литва - Україна Руслан Маліновський Руслан Маліновський Україна Україна Збірна України
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