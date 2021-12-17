Футболісти Алькояно не тямлять себе від щастя через нову можливість зіграти з Реалом.

Реал за підсумками жеребкування 1/16 фіналу Кубка Іспанії знову отримав у суперники Алькояно. Минулого сезону мадридці сенсаційно вилетіли від слабкої команди. Той матч став першим для Луніна за Реал і досі залишається останнім.

Андрій чекає ігрового часу якраз в Кубку Іспанії. У нього на початку січня буде можливість взяти реванш. Однак футболісти Алькояно налаштовані повторно засмутити українця. Вони з неймовірним ентузіазмом сприйняли результати жеребкування.

Лунін провалив дебютний матч за Реал – ганебний виліт "бланкос" з Кубка Іспанії може стати катастрофою для українця