Обидчики Динамо признаны лучшими в 20-м туре УПЛ

Представители СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко и Владислав Супряга признаны лучшим тренером и игроком 20-го тура УПЛ соответственно.
Экспертный совет УПЛ признал Владислава Супрягу лучшим игроком 20-го тура УПЛ, а Дмитрия Михайленко – лучшим тренером, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.
СК Днепр-1 – Динамо: Михайличенко провалил план на игру, новые вопросы к VAR, Супряга хет-триком уничтожил киевлян
Напомним, подопечные Михайленко в волевом стиле победили Динамо (3:1). Героем матча стал Супряга, который отметился хет-триком в ворота киевлян.
Благодаря этой победе днепряне набрали 22 очка и поднялись на седьмую позицию.
"Супряга – возрождение" или "Хорошего вечера, Игорь Цыганык": реакция соцсетей на фиаско Динамо с СК Днепр-1