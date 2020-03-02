toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ВОРСКЛА - ШАХТЕР РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ

Обидчики Динамо признаны лучшими в 20-м туре УПЛ

12:05 32 Читати українською
Обидчики Динамо признаны лучшими в 20-м туре УПЛ
Владислав Супряга / фото: СК Днепр-1

Представители СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко и Владислав Супряга признаны лучшим тренером и игроком 20-го тура УПЛ соответственно.

71’ Владислав Супряга
75’ Владимир Полевой
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга
 
Виталий Буяльский 6’
Беньямин Вербич 45+5’
6’ Виталий Буяльский
45+5’ Беньямин Вербич
71’ Владислав Супряга
75’ Владимир Полевой
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга

Экспертный совет УПЛ признал Владислава Супрягу лучшим игроком 20-го тура УПЛ, а Дмитрия Михайленко – лучшим тренером, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

СК Днепр-1 – Динамо: Михайличенко провалил план на игру, новые вопросы к VAR, Супряга хет-триком уничтожил киевлян

Напомним, подопечные Михайленко в волевом стиле победили Динамо (3:1). Героем матча стал Супряга, который отметился хет-триком в ворота киевлян.

Благодаря этой победе днепряне набрали 22 очка и поднялись на седьмую позицию.

"Супряга – возрождение" или "Хорошего вечера, Игорь Цыганык": реакция соцсетей на фиаско Динамо с СК Днепр-1

blog_ava
"Он напоминал мне Дрогба": Бангура назвал лучшего нападающего Динамо после Шевченко
08:00
484
Теги
УПЛ Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко Владислав Супряга Владислав Супряга СК Днепр-1 СК Днепр-1 СК Днепр-1 - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
59
мин
Портсмут
21:45
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук