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Кривдники Динамо визнані найкращими у 20-му турі УПЛ

11:57 218 Читать на русском
Кривдники Динамо визнані найкращими у 20-му турі УПЛ
Владислав Супряга / фото: СК Дніпро-1

Представники СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко та Владислав Супряга визнані найкращим тренером та гравцем 20-го туру УПЛ відповідно.

71’ Владислав Супряга
75’ Володимир Польовий
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга
 
Віталій Буяльський 6’
Беньямін Вербіч 45+5’
6’ Віталій Буяльський
45+5’ Беньямін Вербіч
71’ Владислав Супряга
75’ Володимир Польовий
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга

Експертна рада УПЛ визнала Владислава Супрягу найкращим гравцем 20-го туру УПЛ, а Дмитра Михайленка – найкращим тренером, інформує офіційний сайт Прем'єр-ліги.

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Нагадаємо, підопічні Михайленка у вольовому стилі перемогли Динамо (3:1). Героєм матчу став Супряга, який відзначився хет-триком у ворота киян.

Завдяки цій перемозі дніпряни набрали 22 очки та піднялись на сьому позицію.

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Теги
УПЛ Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко Владислав Супряга Владислав Супряга СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Динамо Динамо Динамо
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