Кривдники Динамо визнані найкращими у 20-му турі УПЛ

Представники СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко та Владислав Супряга визнані найкращим тренером та гравцем 20-го туру УПЛ відповідно.
Експертна рада УПЛ визнала Владислава Супрягу найкращим гравцем 20-го туру УПЛ, а Дмитра Михайленка – найкращим тренером, інформує офіційний сайт Прем'єр-ліги.
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Нагадаємо, підопічні Михайленка у вольовому стилі перемогли Динамо (3:1). Героєм матчу став Супряга, який відзначився хет-триком у ворота киян.
Завдяки цій перемозі дніпряни набрали 22 очки та піднялись на сьому позицію.
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