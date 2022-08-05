Люксембуржец стал игроком АИКа, который недавно остановил Ворсклу на пути к групповому этапу Лиги конференций. Тилль воспользовался правилом ФИФА, приостановив контракт, и отправился в аренду до лета 2023 года, сообщает пресс-служба шведов .

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Спортивный директор заверил, что стороны продолжают работу над оформлением соответствующих документов. Сам Венсан не скрывает радости от перехода: "АИК – это клуб, который поразил меня своими фанатами. Мне очень понравились две наши недавние встречи, были два по-настоящему интересных матча. У них есть игроки с серьезным опытом и отличными качествами. Очень рад, что присоединился к команде".

Тилль принадлежит Ворскли с лета 2021 года, но провел за команду всего два поединка. После полномасштабного вторжения России в Украину хавбек выступал за шведскую Эребру на правах аренды. В свои 22 года Венсан провел 42 поединка за сборную Люксембурга. Его старший брат Оливье остается в полтавском клубе.

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