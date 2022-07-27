АИКа опасались перед первым матчем, однако Ворскла неожиданно уверенно обыграла шведов в Стокгольме (3:2). Пока у полтавчан были силы, у них все работало более-менее качественно, кроме обороны – соперник мало что создавал в позиционном наступлении даже при доминировании. Получив такой опыт, Виктор Скрипник решил ничего не менять, выпустив тот же стартовый состав. Его визави, в свою очередь, обновил центр обороны и выпустил знаменитого Гвидетти в центр нападения.

Первые полчаса встречи показали, что решение украинского тренера было верным. Ворскляне выглядели динамичнее и агрессивнее АИКа, уверенно контролируя игру через короткие комбинации на флангах и высокий прессинг. Уже на 8 минуте это могло завершиться пенальти за удар по ногам Степанюка, однако арбитр решил проигнорировать эпизод (он вообще давал играть).

Свою активность "зелено-белые" конвертировали в 5 ударов за стартовые 20 минут, причем 4 из них прошли из зоны подбора после стандартов и подач. Правда, большинство из них блокировались. Кроме того, неплохой дальний выстрел в створ ворот наносил Степанюк, однако не достаточно сильно. В основном напряжение в штрафную АИКа приходило после обыгрышей в треугольниках между фулбеками, форвардами и вингерами.

АИК же не мог раскрыть оборонительный блок Ворсклы. Шведы бесцельно раскатывали мяч с фланга на фланг, завершая рывки по ним подачами в руки Ризныку или под вынос защитникам. Полтавчане грамотно защищались, опуская Пуцлина в линию обороны при необходимости и таким образом не позволяя себя растянуть.

Впрочем, Ворскла сама создавала себе проблемы, высоко втягиваясь в чужую половину поля во время прессинга или в борьбе за подбор. На 18-й минуте это могло вылиться в катастрофу – Гвидетти остался 1-в-1 с Яворским на нашей половине поля, получил передачу на ход и вышел на свидание с Ризныком. Джон пробил низом, но Дмитрий парировал ногой!

Свой первый реально голевой момент Ворскла создала на 29-й минуте в результате очередного подбора перед штрафной. Венсан Тилль нанес мощный удар, а мяч рикошетом полетел в левую девятку – впрочем, Нордфельдт парировал. К сожалению, спустя всего минуту после этого Виктору Скрипнику пришлось снимать с игры травмированного центрбека Зайкова, а вместо него вышел номинальный опорник Челядин.

Данный эпизод негативно отразился на футболе Ворсклы. Полтавчане в последней трети первого тайма подсели на собственную половину, отдав инициативу шведам, а те чуть не открыли счет на 38-й минуте – это Бьорнстрем обыгрался в стеночку на левом краю штрафной и пробил в дальний угол. Рядом со штангой! Впрочем, больше моментов в основное время АИК не создал.

Тем более досадно было пропустить на 3-й компенсированной минуте после проникающего паса на Отьено. Тот пал в борьбе с Пердутой, но успел сбросить мяч под удар Мендесу. Правый фулбек шведов сразу пробил, а мяч рикошетом полетел в противоход Ризныку – 1:0. Под занавес первого тайма АИК сравнял общий счет.

Второй тайм начался без замен. Ворскляне стартовали несколько активнее, заработав угловой на 48-й минуте и даже завершив его ударом по воротам (неточным). Впрочем, достаточно быстро хозяева перехватили инициативу. На 54-й минуте они даже забили гол, однако его не засчитали из-за огромного офсайда.

Опаснее было на 58-й, когда Стефанелли выполнил подачу, а мяч рикошетом от защитника улетел за воротничок Ризныку. К счастью для полтавчан, Дмитрий перевел мяч над перекладиной. На 61 же очередной кросс шведов завершился ударом Гвидетти – Ризнык выручил и здесь. После этого команды обменялись выстрелами Тилля и Хуссейна, но они оказались совсем неострыми. Вообще, в середине второго тайма игра выровнялась и стала более спокойной.

Во второй половине второго тайма команды несколько активизировались. В частности, Аяри на 71-й минуте классно пробросил мяч под удар с левого края штрафной, но Яворский в подкате успел выбить сферу. Ворскла ответила двумя опасными подачами с углового – первую Степанюк замкнуть не успел, а Марлисон при второй не смог поразить ворота. На этом фоне оба тренера решили произвести замены – Виктор Скрипник вместо Тилля и Марлисона выпустил Фелипе и Кравчука, а Бартош Гжелак бросил в бой Ахмеда, освежив левый фланг атаки.

Захватить явное преимущество над Ворсклой это не помогло, однако на 81-й минуте АИК серьезно испугал наших болельщиков. Стефанелли неожиданно выскочил из-за спины Яворского, принял разрезной пас и оказался прямо перед Ризныком – к счастью, его удар низом Дмитрий отразил . Впрочем, полтавчане тоже могли шокировать шведов в компенсированное время, организовав несколько хороших атак и чуть не забив после подачи со скидкой на вратарскую линию. Челядин тянулся к мячу, но не пробил.

Наконец, свисток арбитра отправил команды в овертаймы.Ожидалось, что уставшие полтавчане не смогут нормально провести этот отрезок встречи, однако в первые 15 минут на поле доминировали именно они. И не просто доминировали, а создавали голевые моменты! В частности, на 92-й минуте Козыренко мощно пробил с дистанции – Нордфельдт парировал. Еще лучший выстрел удался Степанюку на 100-й минуте – мяч пошел в противоход голкиперу и под перекладину, но Нордфельдт и здесь выручил. К сожалению, за эту активность пришлось заплатить травмой Олейника.

АИК мог подкараулить Ворсклу в одном из эпизодов, когда Отьено дали пробить метров с 11-ти. К счастью, Яворский успел заблокировать удар. Разочарованный Бартош Гжелак провел двойную замену, а в мини-перерыве поляк снял с игры еще двух игроков. Вместо Мендеса, Стефанелли, Гвидетти и Коллинза на поле вышли Ринг, Бауи, Мбунг-Кимпиока и Сисей. Виктор Скрипник обошелся без ротации.

Все было нормально, однако на 107-й минуте Ворскла неожиданно пропустила гол… Ну как пропустила. На самом деле, вероятность этого прямо таки нулевая, но арбитры решили, что шведы забили. На самом же деле после подачи с углового произошло замыкание с рикошетом, в результате которого мяч полетел в противоход Ризныку. Дмитрий в последний момент выбил сферу с линии, а добивание на ленте завершилось выносом в аут. Арбитры, однако, решили, что "круглый" пересек линию. 2:0. Хитрые шведские режиссеры показали повторы только из камер в центре поля.

Ворскла пошла вперед и была очень близка к камбеку. На последних минутах Степанюку удался фантастический удар с дальней дистанции – впрочем, мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной. В конце концов, финальный свисток зафиксировал вылет полтавчан. Досадно.

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