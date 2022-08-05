Люксембуржець став гравцем АІКа, який лише нещодавно зупинив Ворсклу на шляху до групового етапу Ліги конференцій. Тілль скористався правилом ФІФА, призупинивши контракт, і вирушив в оренду до літа 2023 року, інформує пресслужба шведів.

Не в Полтаві: Ворскла офіційно визначилась, де проводитиме домашні матчі УПЛ

Спортивний директор запевнив, що сторони продовжують працювати над оформленням відповідних документів. Сам Венсан не приховує радості від переходу: "АІК – це клуб, який вразив мене своїми фанатами. Мені дуже сподобались дві наші нещодавні зустрічі, були два по-справжньому цікаві матчі. У них є гравці зі серйозним досвідом і чудовими якостями. Дуже радий, що приєднався до команди".

Тілль належить Ворсклі з літа 2021 року, але провів за команду лише два поєдинки. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну хавбек виступав за шведський Еребру на правах оренди. У свої 22 роки Венсан провів аж 42 поєдинки за збірну Люксембургу. Його старший брат Олів'є поки залишається у полтавському клубі.

Ярмоленко в Динамо, Рух витіснить Зорю, сильна збірна і бідні "аграрії" – що буде з українським футболом?