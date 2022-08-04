Не в Полтаве: Ворскла официально определилась, где будет проводить домашние матчи УПЛ
Полтавский коллектив из-за полномасштабной войны России против Украины вынужден менять прописку как минимум на сезон 2022/23.
Накануне подопечные Виктора Скрипника приступили к закарпатскому этапу тренировочных сборов. В частности, в товарищеском поединке сошлись с криворожским Кривбассом.
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Именно Закарпатье станет домом для Ворсклы на сезон 2022/23. "Зеленые", которые стремились проводить свои домашние поединки в Полтаве, будут играть на Минай-Арене вблизи Ужгорода. "Мечтаем как можно быстрее вернуться в родной город", – подчеркнула пресс-служба клуба.
Напомним, новая кампания УПЛ стартует 23 августа. Пока нет графика поединков, но был утвержден ряд стадионов и протокол безопасности для участников матчей, содержащий строгие требования по проведению поединков.
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