Полтавский коллектив из-за полномасштабной войны России против Украины вынужден менять прописку как минимум на сезон 2022/23.

Накануне подопечные Виктора Скрипника приступили к закарпатскому этапу тренировочных сборов. В частности, в товарищеском поединке сошлись с криворожским Кривбассом.

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Именно Закарпатье станет домом для Ворсклы на сезон 2022/23. "Зеленые", которые стремились проводить свои домашние поединки в Полтаве , будут играть на Минай-Арене вблизи Ужгорода. "Мечтаем как можно быстрее вернуться в родной город", – подчеркнула пресс-служба клуба .

Напомним, новая кампания УПЛ стартует 23 августа. Пока нет графика поединков, но был утвержден ряд стадионов и протокол безопасности для участников матчей, содержащий строгие требования по проведению поединков.

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