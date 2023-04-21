В конце марта "бело-красные" остались без наставника, когда Сампаоли покинул испанский клуб. Руководство команды обратило свое внимание на Хосе Луиса Мендилибара. Несмотря на то, что у баскского специалиста не было опыта выступлений на евроарене, он получил работу.

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Как сообщает El Larguero, Мэндилибар не случайно появился в списке кандидатов на должность тренера Севильи. Марко Дмитриевич, голкипер "бело-красных", поговорил со спортивным директором Мончи и президентом, чтобы они внимательно присмотрелись к 62-летнему наставнику. Сербский вратарь работал под руководством Мендилибара, когда выступал за Эйбар.

Заметим, что после того, как баск возглавил Севилью, команда еще ни разу не проиграла. В турнирной таблице Ла Лиги команда Мендилибара занимает 13-е место с 35 очками в своем активе. В Лиге Европы "бело-красные" завоевали путевку в полуфинал, обыграв по сумме двух матчей Манчестер Юнайтед (5:2). Напомним, что Севилья шесть раз побеждала в рамках турнира, что есть рекордом.

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