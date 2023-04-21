Наприкінці березня "біло-червоні" залишилися без наставника, коли Сампаолі покинув іспанський клуб. Керівництво команди звернуло свою увагу на Хосе Луїса Менділібара. Попри те, що баскський фахівець не мав досвіду виступів на євроарені, він отримав роботу.

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Як повідомляє El Larguero, Менділібар не випадково з'явився в списку кандидатів на посаду тренера Севільї. Марко Дмітровіч, голкіпер "біло-червоних", поговорив зі спортивним директором Мончі та президентом, щоб вони уважно придивилися до 62-річного наставника. Сербський воротар працював під керівництвом Менділібара, коли виступав за Ейбар.

Зауважимо, що після того, як баск очолив Севілью, команда жодного разу ще не програла. В турнірній таблиці Ла Ліги команда Менділібара посідає 13 місце з 35 очками у своєму активі. В Лізі Європи "біло-червоні" здобули путівку в півфінал, обігравши за сумою двох матчів Манчестер Юнайтед (5:2). Нагадаємо, що Севілья шість разів перемагала в рамках турніру, що є рекордом.

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