Болельщики Севильи перед матчем Лиги Европы с Манчестер Юнайтед (3:0) отдали почтение умершему в 2007 году Антонио Пуэрте.

В 2006-м Антонио Пуэрта забил гол в ворота Шальке, который вывел Севилью в ее первый финал Кубка УЕФА. А 28 августа 2007 года футболиста не стало – сердечный приступ во время матча с Хетафе стал для Пуэрты роковым. Ему было всего 22.

МЮ проиграл Севилье и позорно вылетел из Лиги Европы – неуклюжего Магуайра задушили, ужас Де Хеа, голод без Бруну

За несколько часов до игры с Ман Юнайтед фанаты Севильи пришли к дому, где живет отец Антонио Пуэрты. Несколько сотен болельщиков на улице спели в честь легенды клуба. Папа Пуэрты был тронут. Мужчина расплакался, не сдержав эмоций.

После победы над Манчестер Юнайтед (3:0) соперником Севильи в полуфинале Лиги Европы станет Ювентус. Матчи пройдут 11 и 18 мая.

"Пуэрта, брат, скорбим. Никогда не забудем тебя". Игрок, которому посвятили победу на Кубке мира