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Обидчик Динамо стал лучшим игроком 28-го тура УПЛ

16:43 - Читати українською
Обидчик Динамо стал лучшим игроком 28-го тура УПЛ
Андрей Гитченко / Фото ФК Десна

Защитник Десны получил почетное звание по мотивам матча против Динамо (3:2).

12’ Егор Картушов
26’ Ибрагим Каргбо
90+1’ Андрей Гитченко
 
Виктор Цыганков 4’
Виктор Цыганков 86’
4’ Виктор Цыганков
12’ Егор Картушов
26’ Ибрагим Каргбо
86’ Виктор Цыганков
90+1’ Андрей Гитченко

Андрей Гитченко стал лучшим игроком 28-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.

Десна – Динамо – 3:2 – видео голов и обзор матча

35-летний защитник Десны провел мощный матч против Динамо, а его гол на 90+1 минуте в ворота киевлян принес сенсационную победу черниговцам.

В нынешнем сезоне УПЛ Гитченко провел 27 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом. После 28-ми туров Десна расположилась 4-й строчке, уступая Заре лишь одно очко.

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Десна - Динамо Киев Андрей Андрей Гитченко Десна Десна
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