Обидчик Динамо стал лучшим игроком 28-го тура УПЛ

Защитник Десны получил почетное звание по мотивам матча против Динамо (3:2).

Андрей Гитченко стал лучшим игроком 28-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.

Десна – Динамо – 3:2 – видео голов и обзор матча

35-летний защитник Десны провел мощный матч против Динамо, а его гол на 90+1 минуте в ворота киевлян принес сенсационную победу черниговцам.

В нынешнем сезоне УПЛ Гитченко провел 27 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом. После 28-ми туров Десна расположилась 4-й строчке, уступая Заре лишь одно очко.

Десна – Динамо: Киев терпит исторический позор несмотря на дубль Цыганкова – идеальный шторм переживут не все виновники