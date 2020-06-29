Кривдник Динамо став найкращим гравцем 28-го туру УПЛ

Україна — 17:11 595
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В Олександрії прокоментували чутки про звільнення Шарана
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Карпати не мають грошей для виїзду на матч із Маріуполем та проведення інших поєдинків – офіційна заява клубуУкраїна — 14:28 3984
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Рома відновила інтерес до Коваленка та сподівається на поступки від ШахтаряУкраїна — 14:13 1569
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Гравці Карпат отримали повідомлення, що матч проти Маріуполя не відбудеться – "леви" близькі до зняття з УПЛУкраїна — 13:46 842
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Вісенте Гомес може очолити Олександрію – екс-тренер Динамо став кандидатом на заміну ШарануУкраїна — 13:20 7123