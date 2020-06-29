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Кривдник Динамо став найкращим гравцем 28-го туру УПЛ

16:43 - Читать на русском
Кривдник Динамо став найкращим гравцем 28-го туру УПЛ
Андрій Гітченко / Фото ФК Десна

Захисник Десни отримав почесне звання за мотивами матчу проти Динамо (3:2).

12’ Єгор Картушов
26’ Ібрагім Каргбо
90+1’ Андрій Гітченко
 
Віктор Циганков 4’
Віктор Циганков 86’
4’ Віктор Циганков
12’ Єгор Картушов
26’ Ібрагім Каргбо
86’ Віктор Циганков
90+1’ Андрій Гітченко

Андрій Гітченко став найкращим гравцем 28-го туру чемпіонату України, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Десна – Динамо – 3:2 – відео голів та огляд матчу

35-річний оборонець Десни провів потужний матч проти Динамо, а його гол на 90+1 хвилині у ворота киян приніс сенсаційну перемогу чернігівцям.

У нинішньому сезоні УПЛ Гітченко провів 27 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом. Після 28-ми турів Десна розташувалась 4-й сходинці, поступаючись Зорі лише одним очком.

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Десна - Динамо Андрій Андрій Гітченко Десна Десна
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