Кривдник Динамо став найкращим гравцем 28-го туру УПЛ

Захисник Десни отримав почесне звання за мотивами матчу проти Динамо (3:2).

Андрій Гітченко став найкращим гравцем 28-го туру чемпіонату України, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Десна – Динамо – 3:2 – відео голів та огляд матчу

35-річний оборонець Десни провів потужний матч проти Динамо, а його гол на 90+1 хвилині у ворота киян приніс сенсаційну перемогу чернігівцям.

У нинішньому сезоні УПЛ Гітченко провів 27 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом. Після 28-ми турів Десна розташувалась 4-й сходинці, поступаючись Зорі лише одним очком.

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