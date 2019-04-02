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"Обезьянье пение – это было худшее", – Яя Туре вспомнил о расизме в Украине

16:30 33 Читати українською
"Обезьянье пение – это было худшее", – Яя Туре вспомнил о расизме в Украине
Яя Туре / Sports Illustrated

Защитник Яя Туре вспомнил расистские выкрики во время игр за донецкий Металлург.

"Сначала я чувствовал себя униженным, а потом очень злым. Обезьянье пение – это было хуже всего. Я должен был привыкнуть к этому. Я пытался играть в футбол, когда фанаты кричали: "Черное го*но, черное го*но! Возвращайся домой". Было очень сложно. Это происходило в каждой игре. Иногда это делали болельщики моей собственной команды.

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Я помню, как звонил своему отцу. Я сказал ему: "Они изображали обезьян прямо передо мной. Папа, мне очень плохо". Он сказал мне идти и играть, быть сильным. Он не хотел, чтобы это повлияло на меня, но он не понимал, насколько сильно я был задет.

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Даже если ты готов к этому, когда это происходит, ты все равно в шоке", – передает слова Яя Туре Мirror.

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Яя Туре Яя Туре Металлург Донецк Металлург Донецк
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