Гвардиола рассказал, как будет действовать, если его игрока обидят на расистской почве

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал свои действия в случае расистских оскорблений в адрес своих подопечных.

"Я бы забрал команду с поля, если игроков начнут оскорблять на расистской почве.

Гвардиола договорился с Ювентусом, я могу снова это подтвердить, – журналист

Я не один в клубе. Я должен поощрять президента и руководство, капитана и команду – если все вместе решим так сделать, почему нет?

Ситуация меняется, если что-то делаешь, если нет – все будет оставаться на своих местах.

Вот почему такие люди, как Стерлинг, выражают то, что выражают, это хорошо для будущего и для общества. Думаю, это проблема не футбола, а именно общества. В Европе ситуация ухудшается", – цитирует Гвардиолу Marca.