"Мавпячі співи – це було найгірше", – Яя Туре пригадав расизм в Україні

Захисник Яя Туре пригадав про расистські вигуки під час ігор за донецький Металург.

"Спочатку я відчував себе приниженим, а потім дуже злим. Мавпячі співи – це було найгірше. Я повинен був звикнути до цього. Я намагався грати в футбол, коли фанати кричали: "Чорне гі*но, чорне гі*но! Повертайся додому". Було дуже складно. Це відбувалося в кожній грі. Іноді це робили вболівальники моєї власної команди.

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Я пам'ятаю, як дзвонив своєму батькові. Я сказав йому: "Вони зображували мавп прямо переді мною. Тато, мені дуже погано". Він сказав мені йти і грати, бути сильним. Він не хотів, щоб це вплинуло на мене, але він не розумів, наскільки сильно я був задітий.

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Навіть якщо ти готовий до цього, коли це відбувається, ти все одно шокований", – передає слова Яя Туре Мirror.