"Он почетный гражданин Харькова, это человек, который многое сделал и для Украины. Я очень хочу попросить всех журналистов не делать предварительных выводов. Александр Ярославский – взвешенный человек, и если бы он был на этой трассе, я уверен на 1000%, что он бы не допустил таких ситуаций.

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Я знаю Ярославского много лет и могу с уверенностью сказать, что это непьющий человек, который ведет здоровый образ жизни. Надо дождаться окончания следствия, затем делать выводы. Хочу попросить журналистов не нападать на Ярославского и не гнаться за сенсациями, а дождаться объективного расследования", – цитирует Терехова Суспільне.

Напомним, полиция проводит следственные действия из-за смертельного ДТП, в котором фигурирует авто из кортежа Александра Ярославского. Были проведены обыски в гостинице и в доме президента Металлиста, а его самого ждут на допрос после возвращения из Лондона.

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