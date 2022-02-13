"Слідство працює. Для того, щоб не було ні в кого жодних сумнівів, мені здається, зараз, може, якраз правильно буде звернутися до Олександра Владиленовича (Ярославського, – прим.).

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Якщо ми хочемо, щоб у нас було все чесно, прозоро і справедливо, а я обіцяю, що ми не будемо перетворювати нічого у політичні ігри, давайте не будемо робити зі звичайної кримінальної справи якийсь фарс. Повертайтеся в Україну, я вам обіцяю, що все буде за законом. Все буде чесно, професійно та швидко. Ми виконаємо всі слідчі дії. Тут гарантією моє слово буде. Замовчувати цю тему ніхто не буде, а з іншого боку і забалакувати її ніхто не буде", – цитує слова Ірини Венедіктової на брифінгу у Харкові Укрінформ.

Нагадаємо, поліція проводить слідчі дії через смертельну ДТП, в якій фігурує авто з кортежу Олександра Ярославського. Були проведені обшуки в готелі та в помешканні президента Металіста, а його самого чекають на допит після повернення з Лондона.

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