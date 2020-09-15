Пьер-Эмерик Обамеянг оставил свою подпись на новом контракте с Арсеналом, сообщает официальный сайт клуба.

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Новое соглашение о сотрудничестве с габонцем рассчитано на три года. По информации СМИ, новый контракт сделал 31-летнего форварда самым высокооплачиваемым игроком "канониров", отныне Пьер-Эмерик зарабатывать около 400 тысяч евро в неделю.

В прошлом сезоне АПЛ Обамеянг провел 36 матчей, в которых отметился 22-ю голами и 4-мя ассистами.

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