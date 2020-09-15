П'єр-Емерік Обамеянг залишив свій підпис на новому контракті з Арсеналом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нова угода про співпрацю із габонцем розрахована на три роки. За інформацією ЗМІ, новий контракт зробив 31-річного форварда найвисокооплачуванішим гравцем "канонірів", відтепер П'єр-Емерік зароблятиме близько 400 тисяч євро на тиждень.

У минулому сезоні АПЛ Обамеянг провів 36 матчів, в яких відзначився 22-ма голами та 4-ма асистами.

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