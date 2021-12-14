Пьер-Эмерик Обамеянг не прибыл вовремя на тренировку в четверг, за что главный тренер Арсенала Микель Артета лишил его капитанской повязки и оставит вне заявки на игру Вест Хэмом, сообщает DailyMail.

Обамеянг лишен капитанства в Арсенале – ему пророчат уход уже зимой

По информации источника, 32-летний габонец с разрешения клуба навещал во Франции больную мать, поэтому не успел вовремя прибыть в расположение клуба. Новые подробности этой истории сразу настроили часть фанатов Арсенала против наставника, поведение которого называют отвратительным.

В нынешнем сезоне АПЛ Обамеянг провел 14 матчей, в которых отличился 4-мя голами и ассистом.

Момент істини для Шевченка, Зінченко спробує розвинути успіх, АПЛ у зоні ризику – топ-матчі мідвіку