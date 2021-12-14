П'єр-Емерік Обамеянг не прибув вчасно на тренування у четвер, за що головний тренер Арсенала Мікель Артета позбавив його капітанської пов'язки і залишить поза заявкою на гру Вест Хемом, повідомляє DailyMail.

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За інформацією джерела, 32-річний габонець з дозволу клубу провідував у Франції хвору матір, тому не встиг вчасно прибути у розташування клубу. Нові подробиці цієї історії одразу налаштували частину фанів Арсенала проти наставника, поведінку якого називають огидною.

У нинішньому сезоні АПЛ Обамеянг провів 14 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.,

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