"Я самый крутой капитан в АПЛ, а может, и в мире! Если честно, я стараюсь быть примером. Это самая важная черта для капитана. Ты пытаешься вдохновить не только молодых ребят в команде, но и старших футболистов.

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Я стараюсь делать все, что в моих силах, отдаю все, что могу ради клуба. Это работа капитана. Надо принимать это. Это отличная работа, самая приятная в футболе. Это точно", – заявил габонец для сайта "канониров".

В нынешнем сезоне АПЛ Обамеянг провел 10 матчей, в которых отличился 4-мя голами и ассистом.

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