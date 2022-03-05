"Сегодня глаза всего мира обращены на Харьков, где харьковчане каждый день демонстрируют чудеса мужества и самоотверженной любви к своему городу. Я переговорил со многими друзьями-бизнесменами из разных стран. Они поражены героизмом и не просто сочувствуют, а готовы оказать финансовую помощь.

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По отзывам моих друзей, я вижу, что нам по силам собрать для харьковчан даже 1 миллиард долларов. Чтобы сейчас город выстоял, а люди меньше страдали. И чтобы потом отстроить все разрушенное по самым высоким мировым стандартам.

Поэтому под эгидой DCH мы запускаем Программу международной поддержки Харькова World4Kharkiv. В ближайшее время заработает сайт, и я расскажу подробнее, как все будет организовано", – поделился Ярославский на своей Facebook-странице.

Добавим, что Харьков едва ли не больше всего пострадал от нападения россиян – оккупанты неоднократно сбрасывали бомбы на город.

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