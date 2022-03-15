" Информация издания Globo, что якобы Металлист не заплатил Витории за трансфер Давида 2 миллиона, не соответствует действительности. Мы много лет работаем на латиноамериканском рынке. Футбольный клуб Металлист, президентом которого является Александр Ярославский, во всех странах Латинской Америки да и не только, можно сказать и во всем мире, – это солидный, надежный и фундаментальный партнер.

Металлист не отдает деньги за игрока, которого рекламировал Ярославский – харьковчанам угрожают обращением в ФИФА

Мы проводили сделки с такими клубами, как Бока Хуниорс, Интернасьонал, Сан-Паулу, Коринтианс, Флуминенсе, Палмейрас, Сан-Лоренсо и другие. Никогда ни у одного клуба и ни у одного игрока не возникло ни моральной, ни материальной претензии к ФК Металлист и нашему президенту. Александр Владиленович осуществлял намного более серьезные сделки и нигде не дал нашим партнерам усомниться в своих порядочности и профессионализме. А люди, которые пишут, что Ярославский обещал, Ярославский рекламировал, Ярославский не заплатил, выглядят даже не смешно, а жалко.

Теперь то, что касается футболиста Давида и футбольного клуба Витория. Мы впервые столкнулись с таким уровнем непрофессионализма, но четко шли своей дорогой и готовы были выкупить этого игрока согласно контрактным обязательствам, которые я не могу разглашать. Основная причина, по которой игрок не оказался в Металлисте, – это халатность и непрофессионализм менеджмента Витории, который даже не заполнили трансферный международный сертификат (ТМС), что является основополагающим. Мы имеем и другие документы, подтверждающие нашу правоту.

Более того, указанная в статье сумма не соответствует действительности. Мы приложили максимум усилий, чтобы игрок оказался у нас, что может подтвердить знаменитый бразильский функционер Андре Кюри, который является агентом футболиста и может более детально вам рассказать. А заявление бразильского клуба, что они пойдут судиться в ФИФА, у меня просто вызывает улыбку. Уверен, что с Виторей и Давидом мы разберемся" , – цитирует Красникова Sport Arena .

Заметим, 22-летний вингер перебрался из Бразилии в Украину 6 февраля (за 18 дней до начала полномасштабной войны), поэтому не успел провести еще ни один официальный поединок за команду Александра Кучера.

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