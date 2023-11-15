Защитник ЛАСКа Максим Таловеров рассказал о первом вызове в национальную сборную и своих планах по клубной карьере.

– В Италии есть неплохие ребята-защитники, хотя у них, наверняка, как раз сильнее атакующее звено…

– Считаю, что весь состав очень сильный, но хочу отметить, что мы тоже имеем сильный состав. Поэтому есть все шансы.

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– Наши ребята сейчас немало забивают в Европе. Твои коллеги по амплуа забивают, ты как это воспринимаешь?

– Очень счастлив за них. Это очень важно для нас, Украины.

– У тебя как у защитника, основное мысль – обеспечить надежный тыл, или каждый футболист хочет забить?

– Конечно, на первом месте защитить ворота и надеяться, что не пропустим. Потом уже второстепенное – забивать. Конечно, это приятно, фантастические ощущения.

– Собственно ты забил за ЛАСК недавно. Расскажи немного об этом моменте…

– Это был мой дебютный гол за ЛАСК. Я считаю, что очень важный, но на самом деле я никогда не думал так, что лучше забить или выиграть. Для меня всегда важнее всего это победить. Очень счастлив, что забили три гола и не пропустили.

– Как для тебя австрийская лига по сравнению с чешской?

– Для меня на голову выше – австрийская. Потому что там интенсивность, борьба, все на топ-уровне. Это шаг вперед для меня. Доволен, что начал играть и имею свои минуты на поле. Это очень важно для каждого футболиста. У нас была интересный и тяжелый месяц, но мы его отыграли очень хорошо против всех фаворитов, получили 7 очков. Это супер.

– Говорили об интересе украинских грандов к твоей персоне. Есть ли сейчас такие слухи?

– На самом деле я это слышал так же, как и вы, из интернета, по слухам. Но сейчас думаю только о Европе и приложу много усилий, чтобы там начать играть, сделать имя там. Моя цель – там остаться, – признался Таловеров в комментарии ВЗБІРНА.

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