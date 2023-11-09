Таловеров помог ЛАСКу удвоить преимущество над Унион Сент-Жиллуаз в конце первого тайма.

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После розыгрыша углового украинец выпрыгнул выше всех в штрафной, отправив мяч под перекладину ворот. Этот гол стал первым для Максима в составе австрийского клуба - Таловеров играет за ЛАСК на правах аренды с февраля 2023 года.

Добавим, что вчера, 8 ноября, защитник получил дебютный вызов в сборную Украины. "Сине-желтые" в ноябре сыграют товарищескую игру с Лехией (16-го числа) и против Италии за путевку на Евро-2024.

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