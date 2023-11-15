Захисник ЛАСКа Максим Таловєров розповів про перший виклик у національну збірну і свої плани щодо клубної кар'єри.

– В Італії є непогані хлопці-захисники, хоча у них, напевне, якраз сильніша атакувальна ланка…

– Вважаю, що весь склад дуже сильний, але хочу відзначити, що ми також маємо сильний склад. Тож маємо усі шанси.

Гравець збірної України відзначився дебютним голом за європейський клуб – відео взяття воріт

– Наші хлопці зараз чимало забивають в Європі. Твої колеги по амплуа забивають, ти як це сприймаєш?

– Дуже щасливий за них. Це дуже важливо для нас, для України.

– У тебе як у захисника, основна думка – забезпечити надійний тил, чи кожен футболіст хоче забити?

– Звісно, на першому місці захистити ворота та сподіватися, що не пропустимо. Потім вже другорядне – забивати. Звісно, це приємно, фантастичні відчуття.

– Власне, ти забив за ЛАСК нещодавно. Разкажи трошки про цей момент…

– Це був мій дебютний гол за ЛАСК. Вважаю, що дуже важливий, але насправді я ніколи не думав так, що краще забити чи виграти. Для мене завжди найважливіше це перемогти. Дуже щасливий, що забили три голи та не пропустили.

– Як для тебе австрійська ліга у порівнянні після чеської?

– Для мене на голову вища – австрійська. Тому що там інтенсивність, боротьба, все на топ-рівні. Це крок вперед для мене. Задоволений, що почав грати та маю свої хвилини на полі. Це дуже важливо для кожного футболіста. У нас був цікавий та важкий місяць, але ми його відіграли дуже добре проти всіх фаворитів, здобули 7 очок. Це супер.

– Говорили про інтерес українських грандів до твоєї персони. Чи мають місце зараз такі чутки?

– Насправді я це чув так само як і ви, з інтернету, з чуток. Але зараз думаю тільки про Європу і докладу багато зусиль, щоб там почати грати, зробити ім’я там. Моя ціль – там залишитись, – зізнався Таловєров у коментарі ВЗБІРНА.

Чому Ребров у збірній України відмовився від найрезультативнішої зірки – революція в Динамо, елегантне вбивство Шахтаря