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"Футболку збірної потрібно відчувати, вилупки", – Марадона знищив Аргентину за провальний старт на Копа Амеріка

15:48 405 Читать на русском
"Футболку збірної потрібно відчувати, вилупки", – Марадона знищив Аргентину за провальний старт на Копа Амеріка
Дієго Марадона / AS

Колишній нападник та тренер збірної Аргентини Дієго Марадона розкритикував "альбіселесте" за невдалий старт на Копа Амеріка-2019. Нагадаємо, Аргентина в першому турі програла Колумбії (0:2).

 

Після стартового туру Аргентина замикає турнірну таблицю групи B. У Мессі та компанії 0 очок, Катар та Парагвай набрали по одному, у Колумбії – 3 пункти.

"Теперішню збірну Аргентини може перемогти навіть Тонга (крихітна держава-архіпелаг в Тихому океані – прим. "Футбол 24"). Коли ми грали, то створювали престиж команди, але від нього нічого не залишилось.

Аргентина – Колумбія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Футболку своєї національної збірної потрібно відчувати, вилупки", – цитує Марадону TYC Sports.

Нагадаємо, нещодавно 58-річний Марадона покинув Дорадос, у якому працював головним тренером, через серйозні проблеми зі здоров'ям.

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