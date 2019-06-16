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Аргентина – Колумбия – 0:2 – видео голов и обзор матча

10:05 47 Читати українською
Аргентина – Колумбия – 0:2 – видео голов и обзор матча
Аргентина – Колумбия – 0:2

Аргентина не смогла победить Колумбию в первом туре Копа Америка-2019. Смотрите видео голов и обзор игры Аргентина – Колумбия.

 

Аргентинцы неудачно начали свои выступления на Копа Америка-2019.

Аргентина неожиданно уступила Колумбии в центральном матче первого тура Копа Америка-2019

Команда Лионеля Скалони проиграла Колумбии в центральном матче первого тура континентального турнира. Оба гола зрители увидели во втором тайме. На 71-й минуте Рохер Мартинес едва не порвал сетку ворот аргентинцев мощным ударом с угла штрафной. А уже через четверть часа нападающий Дуван Сапата воспользовался силовым прострелом с левого фланга и установил окончательный счет – 0:2.

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