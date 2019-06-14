Марадона покинул Дорадос из-за серьезных проблем со здоровьем

Легендарный форвард Диего Марадона вынужден приостановить тренерскую деятельность.

Диего Марадона покинул мексиканский Дорадос, чтобы сконцентрироваться на своем здоровье, сообщает адвокат аргентинца Матиас Морли в твиттере.

Марадона заявил, что готов возглавить Манчестер Юнайтед

58-летний специалист летом должен дважды лечь под нож. Легенде сделают операцию на плече и колене.

"Вместе мы удивили мир. Мы показали, что футбол – это страсть. Спасибо за все, босс! Выздоравливайте, увидимся в ближайшее время!", – заявила пресс-служба Дорадоса.

Напомним, Марадона возглавил клуб второго дивизиона Мексики летом 2018-го. До этого аргентинский специалист работал в Динамо Брест.

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