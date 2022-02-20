"Нужно потратить пол миллиарда фунтов", – Инс дал совет Манчестер Юнайтед
Легенда МЮ Пол Инс не считает Ральфа Рангника элитным тренером.
"Вероятно, чтобы собрать команду, которую они хотят видеть, им придется потратить пол миллиарда фунтов.
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Речь шла о том, чтобы сократить отставание от Сити, Ливерпуля и Челси. У этих команд есть элитные тренеры, и игроки хотят играть за них.
Кого бы мы ни пригласили, это должен быть человек, способный привести футболистов, которые хотят играть в своем стиле. На этот раз Юнайтед должен сделать все правильно. Они должны назначить этого тренера и оставить его на 3-4 года", – цитирует Инса Goal.
После 25 туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 4-й строчке. В 1/8 финала ЛЧ манкунианцы встретятся с Атлетико.
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