"Вероятно, чтобы собрать команду, которую они хотят видеть, им придется потратить пол миллиарда фунтов.

Сын Роналду на камеру признал, что Манчестер Юнайтед – дерьмо

Речь шла о том, чтобы сократить отставание от Сити, Ливерпуля и Челси. У этих команд есть элитные тренеры, и игроки хотят играть за них.

Кого бы мы ни пригласили, это должен быть человек, способный привести футболистов, которые хотят играть в своем стиле. На этот раз Юнайтед должен сделать все правильно. Они должны назначить этого тренера и оставить его на 3-4 года", – цитирует Инса Goal.

После 25 туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 4-й строчке. В 1/8 финала ЛЧ манкунианцы встретятся с Атлетико.

Тоттенхэм вырвал победу над Манчестер Сити в компенсированное время – Кейн оформил дубль и вернул "шпор" в борьбу за ЛЧ