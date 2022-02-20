"Ймовірно, щоб зібрати команду, яку вони хочуть бачити, їм доведеться витратити пів мільярда фунтів.

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Йшлося про те, щоб скоротити відставання від Сіті, Ліверпуля та Челсі. Ці команди мають елітних тренерів, і гравці хочуть грати за них.

Кого б ми не запросили, це має бути людина, здатна привести футболістів, які хочуть грати у своєму стилі. Цього разу Юнайтед має все зробити правильно. Вони повинні призначити цього тренера та залишити його на 3-4 роки", – цитує Інса Goal.

Після 25-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на 4-й сходинці. В 1/8 фіналу ЛЧ манкуніанці зустрінуться з Атлетіко.

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