"Потрібно витратити пів мільярда фунтів", – Інс дав пораду Манчестер Юнайтед
Легенда МЮ Пол Інс не вважає Ральфа Рангніка елітним тренером.
"Ймовірно, щоб зібрати команду, яку вони хочуть бачити, їм доведеться витратити пів мільярда фунтів.
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Йшлося про те, щоб скоротити відставання від Сіті, Ліверпуля та Челсі. Ці команди мають елітних тренерів, і гравці хочуть грати за них.
Кого б ми не запросили, це має бути людина, здатна привести футболістів, які хочуть грати у своєму стилі. Цього разу Юнайтед має все зробити правильно. Вони повинні призначити цього тренера та залишити його на 3-4 роки", – цитує Інса Goal.
Після 25-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на 4-й сходинці. В 1/8 фіналу ЛЧ манкуніанці зустрінуться з Атлетіко.
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