"У нас будет трудный период, с хорошими командами. Самое главное, нам нужно хорошо подготовиться, чтобы достойно пройти этот период и набрать максимальное количество очков, позицию в турнирной таблице нужно улучшить.

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У Десны хорошие игроки, которые поиграли в наших грандах. Команда играет одним составом второй или третий год подряд. Команда сыгранная, сбалансированная. Есть хорошие игроки, которые постоянно выходят на замену. Мы должны быть готовы к этому", – сказал Кобин в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, встреча Десны с Минаем состоится уже сегодня, 7 ноября. Начало матча в 19:30. Команда Рябоконя после 8-ми туров занимает в турнирной таблице УПЛ пятую строчку, набрав тринадцать очков, ужгородцы с шестью пунктами – двенадцатые.

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