"У нас буде важкий період, з хорошими командами. Найголовніше, нам потрібно добре підготуватися, щоб гідно пройти цей період і набрати максимальну кількість очок, позицію в турнірній таблиці потрібно поліпшити.

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У Десни хороші гравці, які пограли в наших грандах. Команда грає одним складом другий чи третій рік поспіль. Команда зіграна, збалансована. Є хороші гравці, які постійно виходять на заміну. Ми повинні бути готовими до цього", – сказав Кобін у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, зустріч Десни з Минаєм відбудеться вже сьогодні, 7 листопада. Початок матчу о 19:30. Команда Рябоконя після 8-ми турів посідає у турнірній таблиці УПЛ п'яту сходинку, набравши тринадцять очок, ужгородці з шістьма пунктами – дванадцяті.

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