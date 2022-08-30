"Я це питання, насправді, ще ніде не коментував. Я дивився, у що це все виллється. На жаль, мені дуже боляче дивитися, що на тлі війни у нашому футболі зараз теж війна. І ця війна не коштує нічого. Це просто якісь чвари, на мій погляд. Тому що є закон, і все дуже просто.

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Прийшла міжнародна компанія, Setanta, виграла права. Більшість клубів проголосувала за те, що Setanta – переможець, що пул має відбутися. Всі 16 клубів перед сезоном підписали документ, що вони йдуть за регламентом, за правилами. Але як тільки розпочався чемпіонат, увімкнулось незрозуміло що для мене.

Ну добре, коли раніше були канали "Футбол", і Ігор Суркіс казав: "Ні, я не буду на каналах президента Шахтаря". Так хоча б якась частина вболівальників Динамо апріорі була за президента Динамо, хоча він теж робив це поза законом, не приєднуючись до пулу. Зараз, коли каналів "Футбол" немає, я не знаю, що… Потрібно було, щоб канали "Футбол" зникли, щоб всі зрозуміли, що Суркіс брехав, що він казав неправду, що все це маніпуляції. Каналів "Футбол" немає, прийшла незалежна компанія. Вона володіє правами. Але Суркіс і компанія інша, клуби, які з ним, кажуть: "Ні, права наші".

Але це не відповідає дійсності, тому що прав телевізійних немає у Суркіса. Він, звісно, володар, власник клубу. Але він прийшов грати в чемпіонат, а самі змагання належать УАФ, яка передала право проведення змагань УПЛ. Наприклад, Макларен і Феррарі у Формулі-1. Власник каже: "А я буду їздити і транслювати це на іншому каналі". Кому тоді потрібна ця Феррарі, якщо вона не бере участі у Формулі-1? Так само, кому потрібно Динамо, яке… Так, воно може зіграти якийсь там сепаратистський чемпіонат умовно на 5 клубів. Але ці 5 клубів ніколи не кваліфікуються в інше змагання під егідою УЄФА. Тому що асоціація працює під егідою УЄФА. Далі клуби-переможці грають де? В іншому змаганні під егідою УЄФА – Ліга чемпіонів, Ліга Європи чи Ліга конференцій.

Який вихід? Або суд, або буде знайдено компроміс. Але я бачу, що зараз більшість вболівальників проти президента Динамо, проти клубів, які обрали цей шлях роз'єднання ліги під час війни. Всі хочуть, щоб ліга була об'єднана. І маніпуляції: "Ми робимо ці трансляції, вони мають бути безкоштовними…" Слухайте, ви будете зараз грати в Лізі Європи. Візьміть усі гроші і віддайте цим пенсіонерам, нехай куплять цю підписку, якщо ви так вже кажете, але мають бути якісь правила. З одного боку, ми йдемо в Європу, а з іншого, у нашому футболі залишаються феодальні чвари, де кожен вважає себе царем і вчиняє на свій розсуд.

Тому я дуже обурений всім, що відбувається. Сподіваюся, ця історія все ж таки закінчиться тим, що все буде по закону, як і має бути в цивілізованих країнах", – сказав Денисов в ефірі YouTube-каналу Олексія Гончаренка.

Нагадаємо, раніше більшість матчів УПЛ транслювали телеканали "Футбол", які у липні припинили мовлення. Офіційним транслятором стала Setanta Sports, але низка клубів на чолі з Динамо ігнорують рішення більшості та не пускають представників цього телеканалу на свої матчі.

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