"Мудрик прекрасно понимал, куда он едет играть, и должен быть готов и психологически, и физически. Если он увидел контракт и сумму, которую ему будут платить, у него не выбежали глаза?"

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Там такого нет, если ты приходишь играть в команду, ты должен уже готов приносить ей пользу. Конечно, пресса будет давить, потому что его трансфер обошелся в огромные деньги, ему платят большую зарплату, а он ничего не показывает. Понятно, что его будут критиковать.

Я реально смотрю на вещи. Его купили за такие деньги, следовательно, он должен соответствовать этому уровню. Если Мудрик чувствует, что этот уровень не тянет, он просто не должен был идти и играть в эту лигу. Можно было пойти в условную Брешию или Дженоа и там поиграть. Зарекомендовал бы себя там, тогда можно было бы ехать в Англию.

Несмотря на все, я считаю, что он хороший футболист и имеет отличные данные: скорость, техника. Он мне очень нравится как игрок. Я не знаю, чем он дышит внутри, какая там ситуация. Это другое дело.

В общем, ему стоило переходить тогда в Арсенал, эта команда ему больше подходила по стилю. Даже если Челси предложил самые лучшие финансовые условия, в Арсенале ему было бы легче раскрыться. Впоследствии контракт пересмотрели и дали то же, что дали в Челси, или даже еще лучше. Здесь даже неважно, кто его убедил переходить именно к Челси. Если я игрок, то сам принимаю решение, ни менеджеры клубов, ни агенты. Это мой выбор и моя ответственность", – цитирует Лужного Информатор.

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