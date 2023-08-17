"Мудрик чудово розумів, куди він їде грати, і мав бути готовий і психологічно, і фізично. Якщо він побачив контракт і суму, яку йому платитимуть, у нього не вибігли очі?

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Там такого немає, якщо ти приходиш грати в команду, ти маєш бути вже готовий приносити їй користь. Звичайно, преса тиснутиме, бо його трансфер обійшовся у величезні гроші, йому платять велику зарплату, а він нічого не показує. Зрозуміло, що його критикуватимуть.

Я реально дивлюсь на речі. Його купили за такі гроші, отже, він має відповідати цьому рівню. Якщо Мудрик відчуває, що не тягне той рівень, він просто не повинен був йти та грати в цю лігу. Можна було піти до умовної Брешії чи Дженоа і там пограти. Зарекомендував би себе там, тоді можна було б їхати до Англії.

Незважаючи на все, я вважаю, що він гарний футболіст і має відмінні дані: швидкість, техніка. Він мені дуже подобається як гравець. Я не знаю, чим він дихає всередині, яка там ситуація. Це інша справа.

Загалом йому варто було переходити тоді в Арсенал, ця команда йому більше підходила за стилем. Навіть якщо Челсі запропонував найкращі фінансові умови, в Арсеналі йому було б легше розкритися. Згодом контракт переглянули б і дали те саме, що дали в Челсі, або навіть ще краще. Тут навіть не має значення, хто його переконав переходити саме до Челсі. Якщо я гравець, то сам приймаю рішення, ні менеджери клубів, ні агенти. Це мій вибір та моя відповідальність", – цитує Лужного Інформатор.

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