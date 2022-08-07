Юрген Клопп не включил уругвайца в стартовый состав, а выпустил на поле уже во втором тайме. Однако Нуньесу этого времени оказалось достаточно, чтобы помочь Ливерпулю избежать поражения.

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Дарвин оформил гол+пас, став лишь третьим футболистом в истории АПЛ, которому удалось подобное в дебютном матче. Двое других – это Серхио Агуэро, ставший легендой Манчестер Сити, и Альваро Мората, так и не оправдавший инвестиций Челси.

Напомним, Дарвин Нуньес перебрался в Ливерпуль из Бенфики, заработавшей на этом трансфере 75 миллионов евро. Сумма может значительно возрасти благодаря бонусам.

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