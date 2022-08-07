Юрген Клопп не включив уругвайця до стартового складу, а випустив на поле вже у другому таймі. Проте Нуньєсу цього часу виявилося достатньо, щоб допомогти Ліверпулю уникнути поразки.

Шоу трьох форвардів у відеоогляді матчу Фулхем – Ліверпуль – 2:2

Дарвін оформив гол+пас, ставши лише третім футболістом в історії АПЛ, якому вдалося подібне у дебютному матчі. Двоє інших – це Серхіо Агуеро, який став легендою Манчестер Сіті, та Альваро Мората, який так і не виправдав інвестицій Челсі.

Нагадаємо, Дарвін Нуньєс перебрався у Ліверпуль із Бенфіки, яка заробила на цьому трансфері 75 мільйонів євро. Сума може значно зрости завдяки бонусам.

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