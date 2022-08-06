Фулхэм не сумел обыграть Ливерпуль в рамках 1-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

"Коттеджеры" в очередной раз вернулись в АПЛ и матчем против одной из лучших команд лиги намекнули, что на этот раз серьезно настроены сохранить прописку в элите. Что говорить, когда именно Ливерпулю дважды приходилось отыгрываться.

Фулхэм остановил Ливерпуль и оставил Зинченко лидером – экс-звезда Шахтера классно дебютировал, шоу Митровича и Дарвина

Фактически игру сделали три форварда. Александар Митрович оформил дубль в составе Фулхэма, а за мерсисайдцев ответил дуэт Салаха и Нуньеса – в активе каждого гол и результативная передача.