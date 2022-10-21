Нападающий Ливерпуля Дарвин Нуньес стал рекордсменом АПЛ в поединке 12-го тура против Вест Хэма.

Уругваец стал самым быстрым игроком в истории английской премьер-лиги, развив скорость в 38 км/ч в матче против Вест Хэма, сообщает Sportbible.

Гол Нуньеса и суперспасение Алиссона в видеообзоре матча Ливерпуль – Вест Хэм – 1:0

Предыдущим рекордсменом был Кайл Уокер, который развил скорость до 37,802 км/ч в 2020 году. В топ-3 вошел Адама Траоре (37,787 км/ч), а четвертое место разделяют Арон Ван-Биссака и Трезеге (37,594 км/ч).

Отметим, что Дарвин сыграл в 12 матчах за Ливерпуль во всех соревнованиях, отличившихся 5 голами и 1 ассистом.

Ливерпуль одолел Вест Хэм благодаря голу Нуньеса, Челси расписал ничью с Брентфордом и впервые потерял очки при Поттере