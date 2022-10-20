Ливерпуль удержал победу над Вест Хэмом в 12 туре АПЛ. Смотрите видео гола и обзор поединка.

В середине первого тайма Нуньес вывел Ливерпуль вперед, отлично замкнув подачу Цимикаса с левого фланга. Для 75-миллионного новичка "красных" это был первый гол на Энфилде в рамках АПЛ.

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Команда Клоппа рисковала потерять преимущество перед самым свистком на перерыв. Гомес налетел на Боуэна, и арбитр с повтором решил назначить пенальти. Впрочем, Алиссон в роскошном прыжке отразил удар самого пострадавшего. После отдыха соперники не забивали, потому Ливерпуль праздновал минимальную победу.