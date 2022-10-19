В рамках программы дня в 12-м туре АПЛ было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2022/23, 12-й тур

Ливерпуль – Вест Хэм – 1:0

Гол: Нуньес, 22

Нереализованный пенальти: Боуэн, 22

Брентфорд – Челси – 0:0

Борнмут – Саутгемптон – 0:1

Гол: Адамс, 9

Ливерпуль в родных стенах принимал Вест Хэм. Мерсисайдцы не пытались уж слишком поднимать скорости, работая в экономном режиме, но и этого хватило для создания кучи моментов. Первый тайм хозяева завершили со счетом 11:3 по ударам – а особенно активным был Нуньес. На 22-й минуте он открыл счет, замкнув кросс от Цимикаса, а на 39-й ещё и в штангу попал.

Мерсисайдцы вполне могли разгромить лондонцев до перерыва, однако свои моменты они не реализовали. Вест Хэм же едва не наказал за расточительность на 45-й минуте, заработав пенальти (Гомес сбил Боуэна). К счастью для Ливерпуля, Алиссон парировал выстрел с "точки".

Во втором тайме картина игры не изменилась. Нельзя сказать, что Ливерпуль ничего не позволял Вест Хэму – у лондонцев были хорошие контратаки, но заставить Алиссона работать на полную "молотобойцам" не удавалось. "Красные" же создали не менее пяти голевых моментов. Хозяева вновь попали в каркас ворот, перебрасывали Фабиански, расстреливали его с близких дистанций и выходили один на один.

Тем не менее, конвертировать это преимущество хотя бы в ещё один гол подопечным Юргена Клоппа не удалось. Финальный свисток зафиксировал минимальное преимущество Ливерпуля. Мерсисайдцы набрали 16 очков и поднялись на седьмую позицию.

Челси гостил у Брентфорда. Подопечные Грэма Поттера в последнее время набрали хороший ход, однако первый тайм они провалили – хозяева выглядели активнее и значительно острее. Дважды Кепа исполнял сейвы после подач на голову Тони, а ещё в одном эпизоде Мбеумо мог заработать пенальти (арбитр простил Лофтуса-Чика за лёгкий контакт). Правда, действительно мощно "шмели" выглядели лишь в первые 15 минут, а после этого игра стала более равной.

Во втором тайме матч пошёл значительно веселее. До 60-х минут Брентфорд удерживал преимущество, едва не конвертировав его в гол Мбеумо после очередного навеса на линию вратарской – впрочем, после серии замен Челси провёл несколько острых моментов в ответ. В частности, Райе пришлось парировать мощные выстрелы Хаверца и Пулишича, а удар Стерлинга метров с шести в последний момент заблокировал Пиннок.

Брентфорд мог вырвать победу в концовке встречи вследствие врыва Мбеумо на левый край штрафной, однако Кепа выручил Челси. Словом, матч был красивым, но голов болельщики так и не увидели. Финальный свисток зафиксировал ничью – и это первая потеря очков в АПЛ для "аристократов" под руководством Грэма Поттера.

Саутгемптон в это же время проводил выездной матч против Борнмута. "Вишенки" были значительно активнее, однако "святые" лучше пользовались своими возможностями. До перерыва они провели всего 3 удара против 10 у соперника – и ушли отдыхать при минимальном преимуществе в счёте! Гол забил Адамс, который на 9-й минуте замкнул кросс от Перро ударом головой в дальнюю девятку.

Во втором тайме Борнмут продолжал работать активнее, но Саутгемптон всё равно оставался острее. К сожалению, в ещё один гол такой футбол не вылился. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу гостей – "святые" таким образом прервали свою 5-матчевую безвыигрышную серию.

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