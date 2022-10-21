Нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс став рекордсменом АПЛ у поєдинку 12-го туру проти Вест Хема.

Уругваєць став найшвидшим гравцем в історії англійської прем'єр-ліги, розвинувши швидкість у 38 км/год в матчі проти Вест Хема, інформує Sportbible.

Гол Нуньєса і суперпорятунок Аліссона у відеоогляді матчу Ліверпуль – Вест Хем – 1:0

Попереднім рекордсменом був Кайл Вокер, який розігнався до 37,802 км/год у 2020 році. До топ-3 увійшов Адама Траоре (37,787 км/год), а четверту сходинку поділяють Арон Ван-Біссака та Трезеге (37,594 км/год).

Зазначимо, що Дарвін зіграв у 12 матчах за Ліверпуль в усіх змаганнях, в яких відзначився 5 голами та 1 асистом.

Ліверпуль здолав Вест Хем завдяки голу Нуньєса, Челсі розписав нічию з Брентфордом і вперше втратив очки при Поттері