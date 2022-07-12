Уругваец под руководством Юргена Клоппа готовится к новому сезону. На одной из тренировок форвард отрабатывал удары по воротам. Выходило настолько неуклюже, что видео сразу стало вирусным в интернете.

Холанд vs Нуньес: кто больше опустошит кошельки Манчестер Сити и Ливерпуля

Справедливости ради отметим, что Нуньес после занятия пожаловался на дискомфорт в ноге. Однако травмы, похоже, удалось избежать, ведь 23-летний футболист попал в заявку мерсисайдцев на сегодняшний товарищеский матч против Манчестер Юнайтед.

Напомним, месяц назад Нуньес перешел в Ливерпуль из Бенфики. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро, однако с учетом всевозможных бонусов она может достигнуть 100 млн. евро.